ملك بلجيكا عن استعمار بلاده للكونغو: مارسنا السلطوية والعنصرية

انت الان تتابع خبر ملك بلجيكا عن استعمار بلاده للكونغو: مارسنا السلطوية والعنصريةوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال العاهل البلجيكي الملك فيليب خلال زيارة تاريخية لجمهورية الكونغو الديموقراطية، إن استعمار بلاده للبلد المذكور ألحق به الأذى والذل بممارسات "سلطوية وتمييزية وعنصرية".

وخلال زيارة تاريخية إلى ذلك البلد الشاسع الواقع في إفريقيا الوسطى، جدّد الملك فيليب التأكيد على الأسف الذي كان قد أبداه قبل عامين عن الاستعمار البلجيكي للبلاد، وهي حقبة يقول المؤرخون إنها شهدت مقتل ملايين الأشخاص.

وقال الملك في خطاب أمام برلمان جمهورية الكونغو الديموقراطية إن "ذلك النظام كان قائما على علاقة غير متكافئة، لا يمكن تبريرها بحد ذاتها، طغى عليها التسلط والتمييز والعنصرية"، وأضاف "لقد أدى ذلك إلى "تجاوزات وإذلال".

وكان العاهل البلجيكي وصل الثلاثاء إلى الكونغو الديموقراطية، حيث زار المتحف الوطني وعلى النصب التذكاري للمحاربين القدامى والبرلمان، كما أعاد "قناعا أُخذ من البلد الإفريقي خلال فترة الاستعمار البلجيكي له، وكرّم جنديًا سابقا في الكونغو".