انت الان تتابع خبر موجة حر شديدة تضرب الشرق الأوسط في هذا التوقيت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحت تأثير منخفض الهند الموسمى، ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في الكويت، العراق، إيران، شبه الجزيرة العربية، وأمتد الأمر نسبيا الى مصر، ما تسبب في موجة حارة، حيث سجلت مدينة الجهراء بالكويت درجة حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوي المصرية، عن تعرض البلاد لإرتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من اليوم الأربعاء،بقيم تتراوح من 2الى 3 درجات، ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة، وتقل حدته على السواحل الشمالية، بينما يسود جو معتدل خلال ساعات الليل.

وبهذه الأجواء الحارة، يننصح خبراء الأرصاد، بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والحرص على ارتداء أغطية الرأس أثناء الخروج، مع الحرص على تناول المشروبات الباردة، مشيرة الى أن مرور منخفض الهند الموسمى على البحر المتوسط يعمل على تعديل الكتلة الهوائية، وبالتالى تعديل في درجة الحرارة، لكن تزداد نسب الرطوبة، ما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.