إيران: الغرب يشترط علينا الاعتراف بإسرائيل لحل الملفات العالقة بيننا

انت الان تتابع خبر إيران: الغرب يشترط علينا الاعتراف بإسرائيل لحل الملفات العالقة بينناوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الغرب اشترط على طهران الاعتراف بإسرائيل والتوقف عن دعم القضية الفلسطينية، لحل الملفات العالقة في إطار الاتفاق النووي.

وقال عبد اللهيان في تصريح: "في اللقاءات والمحادثات الخاصة طلبوا منا التوقف عن دعم فلسطين لتخفيف الضغوط المرتبطة بالملف النووي".

وأضاف: "طلب منا أن نعترف بالكيان الإسرائيلي كي يتم الإعلان عن عدم وجود مشكلة بين إيران والولايات المتحدة".

وتابع: "إيران لم تتخل عن مبادئها الإسلامية رغم ضغوط الأعداء".

وعن اتهام إيران بالسعي لامتلاك قنبلة نووية، قال: "في معتقدنا الإسلامي لا مكان للقنبلة الذرية.. إنهم يعرفون أننا لا نبحث عن قنبلة نووية، لكنهم يواصلون الضغط علينا".