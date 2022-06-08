أردوغان: لا يمكن ترك الناتو يتوسع

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الرياض - احمد صلاح - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إنه "لا يمكنه ترك حلف "الناتو" يتوسع في الظروف الحالية".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، علق أردوغان على عضوية السويد وفنلندا في "الناتو"، قائلا: "الحلف منظمة أمنية وليست منظمة داعمة للإرهاب"، مشيرا إلى "أننا مررنا بتجربة مريرة مع فرنسا واليونان ولا نريد تكرارها مع السويد وفنلندا".

وأضاف: "طالما تبث مقابلة الزعماء الإرهابيين على التلفزيون الحكومي السويدي، فإنه لا يمكننا القول لهم تفضلوا ادخلوا إلى الناتو، ونفس الأمر ينطبق على فنلندا".