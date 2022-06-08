انت الان تتابع خبر هذا ما حدث بزيارة بايدن للسعودية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، تأكيد التقارير بشأن زيارة محتملة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة انه رحلته "إلى إسرائيل والسعودية"، ستكون عندما يحين وقتها”، وأشارت خلال حديثها إلى أنّ زيارته خلال حزيران/يونيو قيد الدراسة لكن لم يتم تجميدها.

وأضافت كارين جان-بيير، اذا كان قد قرر بايدن، أنّ من مصلحة الولايات المتحدة التعامل مع زعيم أجنبي، يمكن أن يأتي بنتائج، عندها سيقوم بذلك، مشيرة إلى أنّ السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة منذ نحو 80 عاماً، ولا مجال للشك في تداخل مصالح مهمة مع المملكةن حسب تصريحاتها.

هذا وقد أشارت بعض التقارير عن زيارة أولى يقوم بها بايدن كرئيس إلى الاراضي المحتلة والسعودية، خلال جولته المقررة إلى المانيا وإسبانيا، لحضور قمتي مجموعة السبع، وحلف شمال الأطلسي الشهر الجاري، ثم أفادت وسائل إعلام أميركية، السبت الماضي، بأنّ زيارة الرئيس الأميركي التي كانت مقررة في هذا الشهر، تمّ تأجيلها إلى شهر تموز/يوليو المقبل.

وبدوره صرح الرئيس الأميركي، يوم الجمعة الماضي، إنّ من المحتمل أن يذهب في زيارة للشرق الأوسط، لكنه لا يمتلك خططاً مباشرة الآن لزيارة السعودية، في الوقت الذي تروّج وسائل إعلام “إسرائيلية” أنباء حول عزم بايدن التمهيد لاتفاق “إسرائيلي” سعودي لدى زيارته المرتقبة إلى المنطقة.