انت الان تتابع خبر بلينكن يتعهد.. آخر اجراءات امريكا بشأن قضية اغتيال ابو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، خلال منتدى لطلاب الصحافة على هامش قمة أميركا اللاتينية في لوس أنجلوس، بالسعي إلى تحقيق المحاسبة في استشهاد مراسلة "قناة الجزيرة" شيرين أبو عاقلة حيثما تقود الحقائق، وسط سجال عنيف بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بشأن استشهادها.

واستشهدت أبو عاقلة في 11 أيار/ مايو خلال تغطيتها عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وواجه بلينكن سؤالا بشأن سبب "عدم ترتب أي نتائج على الإطلاق" على إسرائيل، في قضية اغتيال أبو عاقلة.

وأجاب بلينكن في إشارة إلى وقائع القضية "أنا آسف، مع كل احترامي، لم يتم التثبت منها بعد".

وقال: "نحن نتطلع إلى تحقيق مستقل وموثوق به. وعندما يحصل هذا التحقيق، سوف نتبع الحقائق حيثما تقودنا. الأمر بهذا الوضوح".

وأضاف بلينكن الذي سبق وأن تحادث هاتفيا مع عائلة أبو عاقلة "أنا أشجب بشدة خسارة شيرين. لقد كانت صحفية مميزة".

وخلص تحقيق فلسطيني إلى أن شيرين أبو عاقلة استشهدت برصاص جندي إسرائيلي استخدم بندقية قنص. كما ذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" نقلا عن شهود عيان أنها استهدفت على ما يبدو بشكل متعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ونفت إسرائيل بغضب هذه المزاعم وقالت إنها تحقق في الأمر، بينما طلبت من الفلسطينيين المشاركة في تحقيق مشترك.

ودعا عشرات من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" لإجراء تحقيق للسعي إلى التوصل لنتيجة محايدة في مقتلها.