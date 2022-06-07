انت الان تتابع خبر مقتل 3235 أوكرانياً منذ بدء الحرب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، مقتل أكثر من 4235 أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط الماضي، وحتى أمس الإثنين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وقال دوجاريك: "لا تزال الحرب تُلحق خسائر مباشرة ورهيبة بالأوكرانيين". وأضاف: "أبلغنا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه حتى يوم أمس الإثنين، قُتل 4253 من الرجال والنساء والأطفال، بينما أصيب أكثر من 5 آلاف".

وتابع: "تم تسجيل أكثر من نصف هؤلاء الضحايا في منطقتي دونيتسك ولوهانسكا، حيث تشتد حالياً حدة القتال". وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركائها في أوكرانيا يواصلون تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأوكرانيين. ولفت المتحدث الأممي، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات في أوكرانيا بلغ نحو 7.8 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.

وقال دوجاريك، إنه تم تمويل النداء الإنساني العاجل لأوكرانيا حالياً بأكثر من 72 %، مع تلقي 1.62 مليار دولار من أصل المبلغ المطلوب 2.25 مليار دولار. وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.