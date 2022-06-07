انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: أزمة أوكرانيا أثرت على 1.6 مليار شخص في العالم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال فريق الاستجابة لأزمات الغذاء والطاقة والمال العالمية التابع للأمم المتحدة، إن الوضع في أوكرانيا أثر خلال الأشهر الثلاثة الماضية على 1.6 مليار شخص في العالم.

وقال بيان نشر يوم الثلاثاء: "بعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء العملية الروسية في أوكرانيا، يواجه العالم أزمة متفاقمة أثرت على حياة وممتلكات حوالي 1.6 مليار شخص".

وذكرت المنظمة العالمية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان سيتحدثان في 8 يونيو في مؤتمر صحفي حول هذه القضية.