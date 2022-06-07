انت الان تتابع خبر أمريكا.. تحقيق هجوم الكابيتول يكشف عن سعي ترامب للانقلاب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد أكثر من عام ونصف من اقتحام مبنى الكابيتول، قدمت لجنة برلمانية أمريكية الخميس أولى نتائج التحقيق.

وتسعى اللجنة إلى تحديد مسؤولية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الهجوم على مقر الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021 وهل شكلت مناورات الرئيس السابق بعد انتخابات 2020 محاولة انقلاب.

وخلال جلسات الاستماع، وعدت مجموعة النواب ذات الغالبية الديمقراطية بأن "تقدم للشعب الأمريكي ملخصا عن نتائجها حول الحملة المنسقة التي كان هدفها نسف نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 ومنع نقل السلطة".

وعلى مدى حوالى سنة، استمعت اللجنة المعروفة باسم "يناير" إلى حواي 1000 شاهد بينهم اثنان من أبناء الرئيس السابق، لإلقاء الضوء على الوقائع وتحركات دونالد ترامب وأوساطه.

وتؤكد اللجنة البرلمانية أنها اطلعت على أكثر من مئة ألف وثيقة وأرسلت حوالي مئة أمر استدعاء للإدلاء بشهادات.

وبعد الاطلاع على رسائل نصية قصيرة ووثائق رسمية وفيديوهات، ستقدم اللجنة عددا من المحامين والشهود الأساسيين لشرح مختلف السيناريوهات التي فكر فيها ترامب وأوساطه لعكس مسار الانتخابات الرئاسية في 2020، وصولا إلى الهجوم على الكابيتول.