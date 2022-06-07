انت الان تتابع خبر الطوغو تعلن افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة المغربية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن وزير الشؤون الخارجية والادماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج، روبرت دوسيي، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن افتتاح قنصلية عامة لبلاده قريبا بالداخلة.

جاء ذلك خلال ندوة مشتركة عقدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الطوغولي، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية.

يشار إلى أن عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بلغ 25 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (13 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).