انت الان تتابع خبر أمريكا تطلق خطّة لجذب 90 مليون سائح سنويا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أطلقت الولايات المتحدة، الثلاثاء، خطة لجذب 90 مليون سائح أجنبي سنويًا إلى البلاد، في محاولة لاستعادة مليارات الدولارات من عائدات السياحة التي خسرتها خلال جائحة كوفيد-19.

وبحسب واشنطن بوست، قالت وزارة التجارة الأميركية إن الخطة الخمسية تهدف إلى استحداث وظائف، وبلوغ حجم إنفاق سياحي سنوي يناهز 279 مليار دولار.

وقال وزيرة التجارة، جينا ريموندو، في بيان، "أضر فيروس كوفيد-19 باقتصادنا الوطني والمحلي، لكنه قدم لنا أيضًا فرصة فريدة لتشكيل صناعة سفر وسياحة أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة ومرونة من أي وقت مضى".

وأضاف أنه قبل الوباء درّ السفر والسياحة فائضًا تجاريًا قدره 53,4 مليار دولار، وأنشأ مليون وظيفة في الولايات المتحدة، حيث زار في عام 2019 نحو 80 مليون مسافر أجنبي البلاد، وساهموا بنحو 240 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، لكن العدد انخفض بأكثر من النصف عام 2020.

وستركز الاستراتيجية الوطنية للسفر والسياحة لمدة 5 سنوات على زيادة الترويج للوجهات الأميركية، خاصة تلك الأقل شهرة، كما ستقدم المساعدة للسلطات المحلية لتحسين البنية التحتية في المواقع السياحية، وتقديم المزيد من خيارات السفر الخضراء، وكذلك استخدام التكنولوجيا لتسهيل السفر.