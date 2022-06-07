انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء البريطاني يفوز بتصويت على الثقة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الإثنين أن مصادر مقربة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعتقد أنه فاز في تصويت على الثقة من الأعضاء المنتخبين في حزب المحافظين.

وقال نيك إيردلي مراسل (بي.بي.سي) السياسي على تويتر "مصادر مقربة من رئيس الوزراء واثقة من فوزه في التصويت".

وصوت الإثنين الحزب المحافظ على سحب الثقة من جونسون بعدما أطلق 54 نائباً من حزبه الخطوة في أعقاب سلسلة فضائح، بينما اعتبر ناطق باسمه أن التصويت سيمثّل فرصة لـ"طي الصفحة".

وقال رئيس "لجنة 1922" المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين غراهام برادي إنه "تم تجاوز عتبة 15بالمئة من الفريق البرلماني الساعي للتصويت على الثقة في زعيم الحزب المحافظ...".

وأضاف "بناء على القواعد القائمة، ستعقد جلسة التصويت بين الساعة 18,00 و20,00 (17,00 و19,00 ت غ) اليوم"، مشيرا إلى أنه سيتم عد الأصوات فورا بعد ذلك وستصدر النتيجة في وقت يُعلن عنه لاحقا.

وأفاد برادي للصحفيين أنه تم إبلاغ جونسون في الليلة السابقة، بعد انتهاء أربعة أيام من الاحتفالات الوطنية باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، باكتمال النصاب الذي يحاجه إجراء التصويت.

وقال "اتفقنا على جدول زمني لإجراء تصويت الثقة وشاركني الرأي ذاته -- وهو ما يتوافق أيضا مع القواعد المعمول بها -- بأن على التصويت أن يتم فور إمكانية إجرائه بما يتوافق مع المعقول وهو اليوم".

ولم يكشف برادي عدد الرسائل بشأن سحب الثقة التي تلقاها جونسون من النواب المحافظين، مشيرا إلى أن البعض وضعوا تواريخ على رسائلهم لما بعد الانتهاء من احتفالات اليوبيل.

بدوره، اعتبر ناطق باسم "داونينغ ستريت" أن التصويت سيمثّل "فرصة لوضع حد لتكهنّات مستمرة منذ شهور والسماح للحكومة بطي الصفحة والمضي قدما للانتقال إلى تحقيق أولويات الناس".