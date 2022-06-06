انت الان تتابع خبر رئيسة وزراء إستونيا: الموقف الأوروبي تجاه روسيا ليس موحداً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حذرت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، من صعوبة الحفاظ على وحدة الموقف الأوروبي في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأن تداعيات العقوبات الأوروبية على روسيا محط اختبار لتماسك الوحدة الأوروبية.

ووفقاً لقناة يورو نيوز، قالت كالاس في لندن خلال مقابلة مع نظيرها بوريس جونسون، إنه من الصعب الحفاظ على الوحدة الأوروبية بشأن الرد على "الغزو الروسي لأوكرانيا" ومواجهة تأثير الحرب على التضخم ومستويات المعيشة في جميع أنحاء القارة.

وتشهد إستونيا، البلد الذي كان ينتمي إلى الاتحاد السوفياتي سابقاً حتى 1991، أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي، وقد انهارت حكومة كالاس الائتلافية الجمعة الماضي مما دفعها إلى السعي لتشكيل حكومة جديدة بالتحالف مع الديمقراطيين.