انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى بإطلاق نار في أميركا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الشرطة الأمريكية أن إطلاقا للنار وقع قرب ملهى ليلي بولاية تينيسي فجر الأحد، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 14 آخرين بأعيرة نارية.

وقالت قائدة شرطة تشاتانوغا سيليست ميرفي خلال مؤتمر صحفي إن 14 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، فيما أصيب 3 آخرون أثناء محاولتهم الفرار من مكان الحادث.

وأشارت ميرفي إلى أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية فيما توفي شخص ثالث بعد اصطدامه بسيارة.

وأضافت أن 16 من الضحايا كانوا من البالغين وكان أحدهم أحداثا ولا يزال العديد منهم في حالة حرجة، مؤكدة بدء تحقيق شامل في القضية.