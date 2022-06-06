انت الان تتابع خبر مصرع 22 حاجا واصابة 7 بجروح خطيرة نتيجة تدهور حافلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة، وفقدان راكب، نتيجة سقوط حافلتهم عندما انحرفت عن الطريق في واد جبلي شمالي الهند يوم الأحد.

وكانت الحافلة تقل 30 شخصا من بينهم السائق إلى يامونوتري، وهو موقع حج هندوسي في منطقة نائية في ولاية أوتاراخند الواقعة في جبال هملايا، حيث وقع الحادث في أوتاركاشي على مسافة 160 كيلومترا تقريبا من عاصمة الولاية ديهرادون.

في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أفاد قائد شرطة المنطقة أربان يادوفانشيبأن، ان الجرحى نقلوا إلى المرافق الطبية القريبة، وما زال المسعفين يبحثون عن راكب مفقود وأن عدد الضحايا قد يرتفع أكثر.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إنه على اتصال بالسلطات المحلية بشأن أعمال الإغاثة الجارية إثر هذا الحادث الذي وصفه "بالمؤسف جدا".

الجدير بالذكر ان أوتاراخند تضم بعض أكثر المواقع الهندوسية قدسية، وتستقبل ملايين الحجاج سنويا، لكن طرقها سيئة الصيانة وخطرة جدا.

ووفقا للحكومة الهندية فإن 150 الف شخص يقتلون كل عام بسبب حوادث السير، والتي يعود سببها غالبا السرعة الزائدة، وعدم وضع حزام الامان او وضع الخوذة الواقية.