انت الان تتابع خبر الاحتلال يغلق المصلى القبلي بالسلاسل.. صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحد، المصلى القبلي في المسجد الاقصى بالسلاسل تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح الاحد ساحات المسجد الاقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وسائل اعلام فلسطينية ان:" قوات الاحتلال اطلقت الرصاص المطاطي تجاه المرابطين في المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى ".

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، أن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين في المسجد القبلي.

وأوضحت دائرة الأوقاف أن قوات الاحتلال حاصرت المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي، فيما أدى عشرات المصلين صلاة الضحى بشكل جماعي، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين، الذين أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته.

وأضافت أن قوات الاحتلال استبقت اقتحامات المستوطنين بإغلاق أبواب المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية، لتأمين الاقتحامات، وحماية المقتحمين.

وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة "عيد نزول التوراة".



