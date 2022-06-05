لافروف: الناتو رد بوقاحة على روسيا حول ضم أوكرانيا إلى صفوفه

انت الان تتابع خبر لافروف: الناتو رد بوقاحة على روسيا حول ضم أوكرانيا إلى صفوفهوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الناتو رد بوقاحة على الجانب الروسي حول تحفظات موسكو على عضوية أوكرانيا في الحلف.

وقال في مقابلة مع محطة البوسنة الصربية "صربسكا": "أكدوا لنا بشكل مباشر ووقح.. توسيع التحالف والمشاركة المحتملة لأوكرانيا في هذه العملية ليس من شأن روسيا، ولا ينبغي لنا أن نتدخل في هذه القضايا".

وأضاف: "أوكرانيا أداة رخيصة تتلاعب بها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهم جماعة أنجلو سكسونية تترأس الغرب الآن، والتي يخضع لها كل من الناتو والاتحاد الأوروبي تماما والذين بدورهم فقدوا استقلاليتهم.. لبعض الوقت استخدموا أوكرانيا من أجل إنهاك روسيا، وأداة لتهزم روسيا في ساحة المعركة".

وتابع: "الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالمفاوضات، وروسيا قبلت مقترحات أوكرانيا قبل شهرين كأساس للحل، لكن الغرب منع الأوكرانيين من مواصلة التفاوض في اليوم التالي، ومن ثم تشددوا في مواقفهم".