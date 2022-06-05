انت الان تتابع خبر سياسي بارز يسيء للنبي محمد ووسم #إلا_ رسول_ الله يتصدر عربيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر أمس الجمعة، وسم #إلا_ رسول_ الله_ يا_مودي، على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، على خلفية تغريدة مسيئة للنبي محمد، لسياسي هندي مقرب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وعبّر النشطاء من خلال الوسم عن غضبهم ورفضهم لما تداوله السياسي الهندي "بهاراتيا جاناتا"، خاصةً وسط الحملة التي تقودها نيودلهي ضد المسلمين.

وكتب بهاراتيا جاناتا، رئيس مجلس إدارة حزب مودي، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع تويتر، متسائلاً عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها العشر سنوات، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً في الاوساط الاسلامية في الهند، والعالم العربي، معتبرين أن ما يقوم به السياسي الهندي تجاوزا للخطوط الحمراء.

وبعد إساءة المتحدث الرسمي للحزب الهندي الحاكم لجناب رسول الله ﷺ، والتعريض بالسيدة عائشة، ننشرت صفحة الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، على موقع تويتر، مقطع فيديو للداعية محمد حسن الددو، وعلقت عليه: "العلامة الددو يوجه النداء إلى الأمة الإسلامية نصرة لرسول الله في مشارق الأرض ومغاربها"، مطالبا اياهم بالغضب لأجل رسول الله، كلٌّ بقدر استطاعته، قائلا: "اغضبوا يا أمة المليار".

ومن فلسطين، رد الداعية جهاد حلس على تغريدة المسؤول الهندي قائلا: "والله لو غضب 2 مليار مسلم لرسولهم ﷺ غضبة رجل واحد، لما تجرّأ احد على رسول الله، ولا على دين الله، ولكنه الذل والهوان"، داعيا الله ان ينصر نبيه، وقطع لسان كل مفترٍ كذاب.

أما الداعية سعد الغامدي، قال: "ما تجرأ السياسي الهندي على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعد أن رأى هوان الإسلام عند الفاسدين الذين يستقبلونه بالأحضان، ويعقدون معه الصفقات"

فيما أكد محمد الصغير، عضو مجلس العلماء المسلمين في مصر ان تصريحات المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، تاتي في سلسلة ممنهجة من الإساءات ضد الإسلام والتضييق على المسلمين.