انت الان تتابع خبر مشروع منع بيع السجائر في المحلات بالسعودية.. استراتيجيات لمكافحة التبغ فيها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يجرى حالياً العمل على مشروع لمنع بيع السجائر في المحلات بالمملكة العربية السعودية، وتعمل اللجنة الوطنية في الوقت الحالي على التخلص من التبغ، وأيضاً وزارة الصحة السعودية تتعاون معها في المشروع ضمن استراتيجية منظمة الصحة العالمية.

مشروع منع بيع السجائر في المحلات بالسعودية

وكشف الأمين العام في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور منصور القحطاني، بالتأكيد أن مشروع بيع السجائر في المحلات بالسعودية، وهي من ضمن استراتيجية المواءمة مع منظمة الصحة العالمية.

استراتيجية مكافحة التبغ بالمملكة

وأوضح القحطاني أثناء لقائه في قناة “الإخبارية” السعودية إن العمل حالياً جاري في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ووزارة الصحة على العديد من الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة التبغ، ومن أبرزها العمل على تقوية النظام طبقاً إلى صحيفة المناطق السعودية.

رفع سن السماح ببيع التبغ

وتحدث الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، قائلاً “نعمل على سياسات رفع سن السماح ببيع منتجات التبغ والمترددين على محلات المقاهي”، وأشار أيضاً إلى أن العمل جاري حالياً على رفع السن المصرح به لـ 21 عاماً بدلاً من المسموح به في الوقت الحالي وهو 18 سنة.

تقنين أوضاع محلات بيع السجائر بالسعودية

وأضاف القحطاني أنه يتم تقنين العديد من المحلات، وذلك بحيث يكون بيع المنتجات الخاصة بالتبع ليس بنفس سهولة التجارة التي توجد اليوم في كل المحلات، وأن تكون حالياً مقننة داخل المحلات الخاصة بمنتجات التبغ فقط، وذلك حتى لا تكون سهلة الوصول حتى تكون لكل مرتادين معروفين نويكون عندنا قاعدة بيانات.