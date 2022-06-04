انت الان تتابع خبر الصين تستعد لإطلاق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-14 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم السبت، عن إطلاق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-14 إلى الفضاء حوالي الساعة 10:44 من صباح يوم غد الأحد بتوقيت بكين، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي البلاد.

وقال نائب مدير الوكالة لين شي تشيانغ، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز الإطلاق، إنه وبعد دخولها المدار، ستقوم المركبة الفضائية بالتقاء آلي سريع والتحام مع المنفذ الشعاعي للوحدة الأساسية تيانخه لمحطة الفضاء الصينية، لتشكيل مجمع مع تيانخه، إضافة إلى مركبتي الشحن الفضائيتين تيانتشو-3، وتيانتشو-4.

وأضاف أن رواد الفضاء الصينيين: تشن دونغ، وليو يانغ، وتساي شيوي تشه سيضطلعون بمهمة رحلة المركبة الفضائية شنتشو-14، حيث سيتولى تشن قيادة المهمة.

وشارك تشن في مهمة المركبة الفضائية شنتشو-11، كما شاركت ليو في مهمة شنتشو-9، بينما يعتبر تساي جديداً على الفضاء، وسيبقى الرواد الثلاثة في المدار لستة أشهر.

وستُكمل مهمة شنتشو-14 إنشاء محطة الفضاء الصينية تيانقونغ، مع هيكل أساسي مكون من ثلاث وحدات تتكون من الوحدة الأساسية تيانخه، ووحدتي المختبر ونتيان ومنغتيان.

وأشار لين إلى إجراء عمليات تفتيش جيدة لجودة كل من المركبة الفضائية شنتشو-14، والصاروخ الحامل لونغ مارش-2 إف، لافتا إلى أن الطاقم بحالة جيدة، بينما تعمل مرافق النظام الأرضية بشكل مستقر، موضحا أن جميع أعمال الاستعداد للإطلاق اكتملت بشكل أساسي، وفقا لوسائل الإعلام الصينية الرسمية.