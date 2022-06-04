انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تصدم العالم حول سلالة خطيرة من كورونا وارتفاع الاصابات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال مؤتمرالأمن "Globsek-2022" في براتيسلافا الذي عقد أمس الجمعة، أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن التهديد المتمثل في ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا، حقيقي تماما، قائلا: "لا يزال هناك تهديد حقيقي وواضح بظهور نوع جديد أكثر ضراوة (من فيروس كورونا يمكن أن يتجنب التعرض للقاحاتنا".

وأعرب تيدروس عن قلقه إزاء الوضع السائد في بعض المناطق، حيث ان عدد الوفيات المبلغ عنها في إفريقيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ آخذ في الارتفاع، في المقابل تتزايد في أمريكا الاصابات، والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 مؤكدا أنه من السابق لأوانه القول إن الوباء قد انتهى.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية، انه من الصعب التكهن بكيفية تطور الفيروس، حيث أن الخيارات المستقبلية يجب أن تكون معدية أكثر من الخيارات الحالية، لكن لا يمكن التنبؤ بمدى قسوتها من حيث شدة المرض.

واعتبارا من 3 يونيو، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن 528،816،317 شخصا مصابا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و6،294،969 حالة وفاة، وارتفع عدد المصابين بواقع 486278، والوفيات - 1380 خلال 24 ساعة.

هذا ونبه مسؤولو صحة في الولايات المتحدة، إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تشهد البلاد حاليا رابع أعلى زيادة في الحالات، وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الولايات المتحدة تسجل نحو 94 ألف إصابة جديدة في اليوم، فيما ارتفعت نسبة المصابين الذين يدخلون المستشفى منذ أبريل الماضي.