ظاهرة انعدام ظل الظهيرة بالإمارات.. ظاهرة تستمر لشهر وتحدث بسبب تعامد الشمس

تعرف على ظاهرة انعدام ظل الظهيرة بالإمارات

وتدل ظاهرة انعدام ظل الظهيرة على عدم رؤية ظلال الأشخاص أو المباني أثناء وقت الظهيرة، وهذا على حسب ما فسرته جمعية الإمارات للفلك وهي محددة الأسماء بالمناطق الجنوبية التي تشهد هذا الحدث، وهي كلاً من “وليوا، أم الزمول، القوع، مدينة زايد”، وتحدث هذه الظاهرة بسبب تعامد الشمس على دوائر العرض في المناطق الجنوبية، ويقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية دولة الإمارات، وتشهد العديد من المناطق اقصر ظل للزوال أو الظهور أثناء العام خلال هذ الفترة.

وقت حدوث ظاهرة انعدام ظل الظهيرة

وسوف يكون انعدام ظل الزوال مع وقت الظهر لحوالي الساعة 12:25 ظهراً بتوقيت الإمارات و10:25 صباحاً بتوقيت القاهرة ولا يشهد ظل أي شخص أو مبني أثناء فترة الظهيرة.

حدوث أول تعامد لشمس الظيرة سوف يكون على أقصي جنوب الإمارات في 6 يونيو قرب منطقة أم الزمول، وتزحف إلى منطقة التعامد لشمال قرب مدينة زايد مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي يوم 21 يونيو وترجع بعدها تجاه الجنوب قرب أم الزمول في 8 يوليو.

وأما عن بعد يوم 10 يونيو ينتقل الموعد الخاص بالتعامد تجاه الجنوب ويبدأ ظل الزوال في التمدد.

وأيضاً تعامد الشمس عل مدار السرطان يوم 21 يونيو وهو يصاحبه أقل ظل للزوال في العموم الخاص بالجزء الشمالي من الأرض وأقصر ليل وأطول نهار في الجزء الشمالي من الأرض.