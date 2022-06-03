انت الان تتابع خبر لسبب قوي أمريكا تحذر رعاياها من دخول منطقة كويتية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الامريكية رعاياها من دخول منطقة "جليب الشيوخ"، بالعاصمة الكويتية، وفق بيان للوزارة.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، إن على مواطنيها عدم دخول منطقة جليب الشيوخ بالعاصمة الكويتية نظرا لارتفاع معدلات الجريمة بتلك المنطقة، مبينة أن "وزارة الداخلية الكويتية حددت جليب الشيوخ، على أطراف مطار الكويت الدولي، بأنها منطقة عالية الجريمة".

وكان غضب شعبي ورسمي في الكويت، بسبب التهنئة التي نشرتها السفارة الأمريكية في الكويت عبر حسابيها في "إنستغرام" و"تويتر"، تتعلق بدعم المثلية و"مجتمع الميم".

ونشرت السفارة مقتطفا من حديث الرئيس بايدن، دافع فيه عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم: "يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون"، وأرفقت التعليق بعلم المثلية.

وقالت الصحيفة الكويتية إن تصريحات أعضاء مجلس الأمة عكست حالة من الغضب العارم، بلغت حد مطالبة السفارة بالاعتذار، لتجاوزها ما نصت عليه الاتفاقيات الدبلوماسية من احترام قوانين الدول التي تستضيفها.

وأشار النائب عبد الكريم الكندري أن نشر السفارة الأمريكية منشورات تدعم المثلية مخالف للمادة 41 فقرة 1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تلزمها باحترام قوانين الدولة المستقبلة لها وأنظمتها، وطالبها بحذف ما نشرته والاعتذار، كما طالب الخارجية الكويتية باستدعاء القائم بأعمال السفارة وتوجيه رسالة احتجاج له.

أما النائب أسامة الشاهين قال إنه يجب على السفارات الأجنبية احترام النظام العام للكويت ودينها الرسمي، مؤكدا ان سلوك السفارة الأمريكية مرفوض، معتبرا اياه خروج متكرر عن أصول العمل الديبلوماسي.

كما عبر عدة نواب عن غضبهم من منشورات السفارة الأمريكية، وسط مطالبات في اتخاذ إجراءات تجاهها تمنع تكرار تلك الاستفزازات المرفوضة شعبيا، في شأن ترويجها للشذوذ عبر حساباتها للتواصل الاجتماعي.

وأكدت الخارجية ضرورة احترام القوانين والنظم السارية والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات، التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.