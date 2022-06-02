انت الان تتابع خبر استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استشهد طفل فلسطيني (17 عاما)، مساء اليوم الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه في قرية المدية، غربيّ مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الأطفال كانوا يلهون في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري غربيّ رام الله ما أدى لإصابة أحدهم.

فيما ذكرت الوزارة أن الطفل وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة جدا جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، وقد حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.