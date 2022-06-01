الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم

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الرياض - احمد صلاح - ردّاً على سؤال خلال إحاطة صحافية، طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أنّه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحوّل انتشار فيروس جدري القرود خارج القارة الإفريقية إلى جائحة ووباء عالمي.

وقالت كبيرة خبراء منظمة الصحّة في مجال جدري القرود، روزاموند لويس: "في الوقت الراهن، لسنا قلقين بشأن حدوث وباء عالمي"، مؤكدة انه لا يزال ممكناً وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.

يذكر ان منظمة الصحّة العالمية قد ابلغت عن ما يقرب من 400 إصابة في حوالي 20 دولة لا يظهر فيها عادة هذا النوع من الأمراض، منذ أعلنت بريطانيا في 7 مايو تسجيل أول إصابة مؤكّدة بجدري القرود، حيث قالت منظمة الصحة إنّها قلقة بشأن هذا الوضع الجديد، لكنّها طمأنت إلى أنّه ليس هناك أيّ سبب للذعر.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية في الكونغو عن وفاة 9 أشخاص متأثرين بإصابتهم بمرض جدري القرود في 2022، بينما سجلت نيجيريا أول حالة وفاة بسبب المرض، مع استمرار 20 دولة على الأقل في مواجهة حالات تفش مفاجئة لم تشهدها منذ سنوات.

جدري القرود مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ، يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان، وتتشابه أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنّها أقلّ شدّة، ويُصاب بعض المرضى بتضخّم في العقد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهذا ما يميز جدري القرود عن سائر الأمراض المماثلة، وتم اكتشاف جدري القرود للمرة الأولى في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1970، ثم اعلن عن العديد من الحالات، معظمها في المناطق الريفية من الغابات الماطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب إفريقيا.

والجدير ذكره، انه لا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح حالياً لمكافحة هذا الفيروس، لكنّ التطعيم ضدّ الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية من جدري القرود.