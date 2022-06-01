بالصورة .. العثور على جثة أميرة قطرية والتحقيقات تكشف المستور

انت الان تتابع خبربالصورة .. العثور على جثة أميرة قطرية والتحقيقات تكشف المستور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد معاناتها مع الإكتئاب والإدمان على الكحول، عثر على جثة الأميرة القطرية السابقة كاسيا جالانيو، هامدة في منزلها في إسبانيا، عن عمر يناهز الـ 45 عاماً.

وكاسيا، هي الزوجة الثالثة لعم أمير قطر عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، وكان قد تزوج الثنائي عام 2004 ورزقا بثلاث بنات، لكن الأب ربح معركة الحضانة التي خاضاها لمدة لمدة 15 عامًا.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء عن سبب وفاة الزوجة السابقة لعم أمير قطر، حيث ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن سبب الوفاة إثر تناولها ”جرعة مخدرات زائدة“ في منزلها، بعد أن أبلغت ابنتها الصغرى الشرطة الإسبانية، من باريس بأنها لم تتمكن من الاتصال بوالدتها منذ أيام.

وأشارت الصحيفة أن الزوجين السابقين لديهما توأمين يبلغان من العمر 17 عامًا كانا يعيشان في البداية مع الأب قبل أن يقرر الانتقال للعيش مع والدتهما في ماربيا، بإسبانيا، وقالت غالانيو إن الشيخ القطري قرر بعد ذلك قطيعتها كعقاب، كما ان لديهما ابنة أخرى تبلغ من العمر 15 عامًا، ولا تزال تعيش مع أبيها القطري في باريس، حيث تم نفيه بعد وصول أخيه غير الشقيق، حمد بن خليفة آل ثاني، للسلطة العام 1995.



