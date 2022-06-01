انت الان تتابع خبر 10 قتلى و20 مفقودا بإعصار أجاثا في المكسيك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات المكسيكية اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الإعصار "أجاثا" الذي ضرب جنوبي المكسيك الاثنين الماضي وتسبب بفيضانات وانزلاقات تربة، بلغت 10 قتلى و20 مفقودا حتى الآن.

وأشارت السلطات إلى أن إعصار"أجاثا" هو أول إعصار لهذا الموسم في شرق المحيط الهادئ، وقد ضرب منتجعات سياحية على شواطئ في جنوب غربي المكسيك، حاملا رياحا عاتية وأمطارا غزيرة وسيولا، حيث بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 165 كيلومترا في الساعة، وتم تصنيفه إعصارا من الفئة الثانية على مقياس مكون من خمس فئات.

وأجاثا هو أقوى إعصار يضرب اليابسة على الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ منذ بدء رصد الأعاصير عام 1949، وفق المركز الأميركي للأعاصير.

ونقلت "قناة فرانس 24" الإخبارية، اليوم، عن حاكم ولاية (أواكساكا) ليخاندرو مورات قوله: "إن السلطات المحلية أفادت مبدئيا بسقوط عشرة قتلى، ولا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين معظمهم في الجبال العليا".

يذكر أن المكسيك تتعرض سنويا لأعاصير مدارية على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، ويمتد موسم الأعاصير عادة بين أيار وتشرين الثاني.