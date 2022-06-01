انت الان تتابع خبر استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الاربعاء ، عن استشهاد الاسيرة المحررة غفران هارون حامد وراسنة، 31 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم العروب، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان ، أن وراسنة، استشهدت إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى.

وكانت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، أفادت بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقم الإسعاف للمواطنة المصابة، إلا بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها للمستشفى الأهلي بالخليل، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من انقاذ حياتها.

وافاد مكتب إعلام الأسرى إن الشهيدة غفران اعتقلت على يد الاحتلال لمدة ثلاثة أشهر مطلع العام الحالي وتحررت في الأول من نيسان.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن غفران وراسنة تخرجت من قسم الإعلام في جامعة الخليل وعملت صحفية في إذاعات محلية.