للمرة السابعة.. البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسا له

انت الان تتابع خبر للمرة السابعة.. البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسا لهوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتخب مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، الثلاثاء، نبيه بري، رئيسا له، للمرة السابعة على التوالي في تاريخ لبنان، بعد حصوله على 65 صوتاً من الدورة الأولى.

وانطلقت الجلسة ظهر اليوم بقراءة أسماء النواب الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وعلى الرغم من الأصوات الكثيرة المعارضة لانتخاب بري رئيساً للبرلمان لولاية سابعة فإن إعادة تسلّمه الرئاسة كانت مسألة محسومة بحسب استطلاعات الرأي..

وقال بري بعد إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني: "يدي ممدودة للجميع للتعاون المخلص من أجل إنقاذ البلاد".