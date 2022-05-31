انت الان تتابع خبر الصفدي يلتقي الرئيس الفلسطيني في رام الله والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يتوجّه الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المقر الرئاسي لإجراء مباحثات مع قيادات فلسطينية.

ووفق مصادر، فإنه من المتوقع أن يعقد الصفدي مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي عقب اللقاء للحديث عن آخر المستجدات والتطورات الأخيرة.

وتأتي زيارة الصفدي في إطار التشاور المستمر بين البلدين وفي ظل الجهود الأردنية المستهدفة دائما دعم الشعب الفلسطيني عبر إيجاد أفق سياسي لتلبية جميع حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين الذي يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويؤكد الأردن دوما على أن القضية الفلسطينية هي أبرز القضايا في المنطقة.