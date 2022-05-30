طبيبة تكشف عن خبر مفرح للعالم

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الرياض - احمد صلاح - طمأنت مديرة إدارة الجدري في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة روزاموند لويس، اليوم الاثنين، بأن المنظمة “لا تعتقد أن تفشي جدري القرود خارج أفريقيا سيؤدي إلى وباء”.

وأضافت أنه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأشخاص المصابون الذين لا تظهر عليهم الأعراض يمكنهم نقل المرض”.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن لويس، “تنظر منظمة الصحة العالمية فيما إذا كان ينبغي تقييم الحالة على أنها طارئة صحية عمومية محتملة تثير قلقا دوليا” ما سيساعد في تسريع وتيرة البحوث والتمويل لاحتواء المرض.

وجرى الإبلاغ عن أكثر من 300 حالة مشتبه بها ومؤكدة من جدري القرود، ومعظمها في أوروبا، وهو مرض خفيف عادة ينتشر من خلال الاتصال الوثيق ويمكن أن يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا وآفات جلدية مليئة بالقيح.