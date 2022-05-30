انت الان تتابع خبر إسرائيل: التطبيع مع السعودية عملية طويلة لكن ممكنة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد الاثنين إن تطبيع العلاقات مع السعودية سيكون "عملية طويلة وحذرة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من الممكن إتمام ذلك.

وفي أول تعليق رسمي على مسألة التطبيع بين الاحتلال والسعودية، قال لابيد في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي "لن نستيقظ ذات صباح على مفاجأة، بل ستكون عملية طويلة وحذرة على الجانبين. هناك مصالح أمنية لكلا البلدين".

وأضاف أنها ستكون "عملية بطيئة من التفاصيل الصغيرة"، مشددا على أنه يعتقد أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق بين تل أبيب والرياض".

وتابع وزير الاحتلال: "نعمل على الأمر مع الأمريكيين وبعض أصدقائنا في دول الخليج وعلى مستويات مختلفة. مصر بالطبع طرف مهم".

ويأتي هذا التصريح في أعقاب تقارير صحفية عبرية متطابقة أشارت إلى تصاعد الاتصالات والزيارات السرية بين دولة الاحتلال والسعودية، دون الإشارة مباشرة إلى قرب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بينهما.