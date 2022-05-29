انت الان تتابع خبر قرار مفاجئ بشان زوجة القذافي ورسالة تفضح المستور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وافقت لجنة الجزاءات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي على تجديد منح أرملة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي “صفية فركاش” وابنته عائشة وأخيها محمد إعفاء سفر إنسانيً لمدة ستة أشهر، وجاء في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، أن إذن السفر يبدأ في الأول من يونيو وينتهي في الثلاثين من نوفمبر من العام الجاري.

وبموجب هذا القرار، قال مجلس الأمن الدولي إنه يحق لصفية فركاش ونجلي القذافي القيام برحلات غير محدودة لأغراض إنسانية، على أن تخطر الدول التي يزورونها مجلس الأمن بوصولهم لأراضيها خلال ثمان وأربعين ساعة، وأن يوضح الإخطار تاريخ الدخول والمدة المتوقعة للإقامة.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام ليبية رسالة لزوجة الزعيم الراحل قالت فيها إن أطرافا دولية لا تزال حتى اليوم تضايقها فقط لأنها زوجة الرجل الذي مزّق ميثاق الأمم المتحدة، حسب قولها، واتهمت الأمم المتحدة بوضع العراقيل بهدف حرمانها من رؤية ابنتها وأحفادها بطريقة استفزازية ولا انسانية.

صفية فركاش هي الزوجة الثانية للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وهى أم أولاده السبعة، ولم يكن لها نشاط ملحوظ في ليبيا خلال فترة حكم القذافي، ولقبت بخنساء ليبيا، بسبب مقتل زوجها و3 من أبنائها في عام 2011، وهي تعيش مع عدد من أفراد أسرتها في سلطنة عمان منذ عام 2013.