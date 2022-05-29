انت الان تتابع خبر بيل غيتس يفجّر تصريحات نارية حول وباء جديد: ترقبوا القادم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في ظل استمرار العالم لمكافحة جائحة كورونا المستمرة حتى اليوم، حذر مؤسس شركة “مايكروسوفت” (Microsoft) بيل غيتس، مجدداً من وباء جديد سيجتاح العالم في السنوات القادمة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في إصابات حمى “القرم-الكونغو” بالعراق.

وقال بيل غيتس، انه يمكن أن يأتي فيروس محتمل قد يكون نوعاً من الأنفلونزا، مختلف عن فيروس كورونا، وهذا سيسمح بالحصول على بعض المعرفة حول كيفية الحصول على العلاج، مضيفا انه يمكن أن يكون شيئًا آخر، مثلا فيروس من صنع الإنسان، أو فيروس إرهابي ضمن حرب بيولوجية.

وتابع مؤسس شركة مايكروسوفت ان هذا سيناريو مخيف للغاية لأنهم قد يحاولون نشر هذا الفيروس في أماكن مختلفة في نفس الوقت، مشيراً "أن هذا الاحتمال وارد بنسبة خمسين بالمائة خلال السنوات القادمة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بيل غيتس، عن مخاوف من جائحة جديدة، حيث كان قد صرح سابقا ان على الحكومات الاستعداد والتحضير لعلاجات جرثومية تستطيع مواجهة النوع الجديد من الأوبئة.

وفي سياق متصل، يواجه العراق ارتفاعاً غير مسبوق بعدد إصابات حمى “القرم-الكونغو” النزفية، التي فاقت كورونا، حيث سجلت البلاد 111 إصابة بين البشر بالمرض، بينها 19 وفاة، منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وفق منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير شعبة السيطرة على الأمراض داخل دائرة الصحة في محافظة ذي قار الجنوبية، حيدر حنتوش، إنه في السنوات السابقة كانت الحالات التي تسجل لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة سنوياً، ويحدث انتقال هذا المرض إلى الإنسان إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة..