انت الان تتابع خبر السودان.. البرهان ينهي العمل بحالة الطوارئ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد، مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد وذلك وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس السيادة.

وقال البيان "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد".

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قد أوصى بإطلاق سراح المعتقلين بموجب قانون الطوارئ.

وترأس الفريق البرهان، بالقصر الجمهوري، الأحد، الجلسة العادية لمجلس الأمن والدفاع.

وبحث المجلس خلال الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.

وأعرب المجلس عن تقديره لرئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، والآلية الثلاثية على جهودهم وحرصهم الدائم على سلامة واستقرار السودان.

وأوضح وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن يس إبراهيم، الناطق الرسمي باسم المجلس، في تصريح صحافي، أن المجلس رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي