انت الان تتابع خبر قلق وهلع بين المواطنين في لبنان بسبب هذا الأمر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان مجموعة من الفيديوهات والصور لمياه صفراء على الشاطئ في منطقة ضبيه في لبنان، ما أثارت الذعر بين صفوف المواطنين الذين حاولوا الابتعاد عن المياه الغير معروف مصدرها.

وبدوره راسل وزير البيئة ناصر ياسين، مجموعة "الكوارث البحرية" التي شكلّت من الوزارات المعنية ومجلس البحوث العلمية وإدارة الكوارث، وأحد المسؤولين سيزور الشاطئ للكشف على المكان، كما تابعت القائم مقام في المتن مارلين حداد الملف لمعرفة الأسباب وراء وجود المياه الصفراء على شاطئ ضبية.

وينتظر المواطنون البحث الشامل لهذه المياه لمعرفة سرها، وإذا كانت تحتوي على مواد سامة وخطرة قد تؤدي إلى أمراض أو وفاة.