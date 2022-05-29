انت الان تتابع خبر 105 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصيب نحو 105 فلسطينيين، مساء الأحد، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بمحيط مدينة نابلس.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن مواجهات اندلعت قرب حاجز حوارة العسكري وبلدة بيتا جنوب نابلس، قبل انطلاق مسيرة أعلام دعت لها حركة “فتح”، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وأضاف أنه في بيتا أصيب مواطنان بالرصاص الحي، وآخر برصاص “التوتو” في القدم، و2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و9 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى رفيديا.

كما أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا، و8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 بالحروق، و35 بالاختناق، خلال المواجهات المندلعة قرب حاجز حوارة العسكري.

كما اندلعت مواجهات أخرى شمالا في بلدتي برقة وبزاريا أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ومنازلهم.

وأوضح أن شابا أصيب بالرصاص الحي بالقدم في بزاريا.

وفي برقة، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا.

وغرب نابلس، اندلعت مواجهات عند دوار دير شرف، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في القدم نقل إلى مستشفى رفيديا، بينما أصيب 37 بالغاز السام والمسيل للدموع.

وجنوب نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بورين، عقب تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على منازل البلدة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في القخذ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية قصرة جنوب نابلس، تم نقله إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالخطيرة.