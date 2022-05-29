انت الان تتابع خبر العراق .. قتلى وجرحى ومحاصرون في مطعم والسبب؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد اليوم الأحد واقعة إنفجار في مطعم بمنطقة الجادرية، قرب مجمع الوزراء في العاصمة العراقية بغداد، وأسفرعن تحطم المطعم الذي يتألف من ثلاثة طوابق، ومقتل أربعة أشخاص وجرح 8 آخرون على الأقل بينهم عمّال أجانب.

وأصدرت مديرية الدفاع المدني العراقية، بياناً حول الحادثة الأليمة، مشيرة إن المبنى المكوّن من طابقين انهار على خلفية انفجار وقع بسبب تسرّب للغاز داخل المطعم، الذي يبدو أنه كان خاليا من الزبائن في مثل هذا الوقت من اليوم.

وأطلقت فرق الدفاع المدني عملية الانقاذ إثر انهيار المبنى الذي حيث بقي عدد من الذين كانوا في داخله محاصرين لساعات تحت الركام، كما أشار مصدر في الشرطة إن أربعة أشخاص قتلوا وجرح ثمانية بينهم عمّال من بنغلادش بحسب "فرانس برس".

وأكد مصدر طبي تسلم أحد المستشفيات جثث 4 أشخاص ومعالجة الجرحى، حيث تسبب الانفجار بانهيار المبنى بالكامل ما أدى إلى إغلاق منافذ خروج العاملين من قبو المبنى الذي يستخدم كمطبخ، وتم تداول صوراً من الانهيار الكامل الذي تعرض له المبنى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر ان معظم المباني في بغداد تفتقر لإجراءات السلامة ما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا، بينما تشهد مراكز تجارية رئيسية في بغداد حرائق تؤدي أحيانا إلى إصابات بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.