انت الان تتابع خبر بعد خسائر متتالية.. الرئيس الأوكراني يزور خط التماس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده إلى الجبهة الشرقية.

وتوجّه زيلينسكي، اليوم الأحد، إلى شرق البلاد حيث زار منطقة خاركيف التي سحبت موسكو منها في الأسابيع الأخيرة قواتها لتعيد نشرها على جبهات أخرى.

وكتب زيلينسكي في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق تلغرام "2229 منزلًا مدمّرًا في خاركيف وفي المنطقة. سنرمّم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة، إلى خاركيف وكافة المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشرّ".

وحقق الجيش الروسي خلال الأسابيع القليلة الماضية تقدما حاسما في الشرق مع اتباعه تكتيكات جديدة في العلمية المستمرة منذ 3 أشهر.

ويرى مراقبون أن بقاء زيلينسكي في العاصمة كييف ورفضه الخروج من بلاده عزز الجبهة الداخلية ومثلا ضغطا إضافيا على موسكو والغرب على حد سواء.

وعلى ما يبدو تستهدف الزيارة رفع الروح المعنوية لجيشه بعد خسائر كبرى في الشرق، وإرسال رسالة مفادها أن حكومته لا تزال تبسط سيطرتها على بعض المناطق هناك.