انت الان تتابع خبر عاجل بالصور.. أمطار قريباً من النيازك تضرب أمريكا.. احترسوا منها واستعدوا لها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يحدث في سماء أمريكا وبعض الأجزاء من كندا يوم الثلاثاء القادم أمطاراً من زخات النيازك، وهي التي تأتي بسبب تحطم المذنب المحتضر SW3، وتصل إلى العديد من الأجزاء التي توجد داخل حيزها من كوب الأرض، وهي من أبرز الاشياء الذي يتم الأستعداد لها حالياً.

أمطار قريباً من النيازك تضرب أمريكا

ويحدث تحطم للمذنب SW3 أو ما يطلق عليه أسم 73P / Schwassmann-Wachmann 3 لجميع الأجزاء، وهذا ما ينتج عنه غبتراً فضائياً في المسار الخاص بالكرة الأرضية، ويكون هذا يوم الثلاثاء القادم ولابد أن يتم التأهب له حالياً في جميع الدول التي تم الكشف عنها.

حدوث زخات النيازات التي تمر عند الأرض

وأيضاً انقسم SW3 لأجزاء كبيرة في عام 1995، وأيضاً استمر في التفتت لأكثر منذ هذا الوقت، ولكن يكون أثناء الأسبوع القادم ويمكن أن تشهد الأرض حالة من التفاعل الذي يكون بشكل مباشر مع حطام المذنب للمرة الأولى، وتحدث الزخات الخاص بالنيازك وعندما تمر الأرض من خلال أثر الحطام وهو الذي خلفه مذنب أو كويكب

أمطار من النيازك