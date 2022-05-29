انت الان تتابع خبر الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز.. اعرف التكلفة والخطوات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يهتم العديد من المواطنين حالياً بمعرفة كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، وخاصة كل من فاز بقرعة الحج في الأيام الماضية، ويريدون أن يستفسروا عن صدور تأشيرة من داخل القنصلية من خلال رقم الجواز لأنها توفر للأفراد طلب التأشيرة الإلكترونية.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز وحرصت الحكومة السعودية على تخصيص منصة إنجاز التي تيسر خدمات التأشيرات الإلكترونية من بين كل المنصات الرسمية التي تتعلق بخدمات التأشيرات في السعودية، ويستطيع أي متقدم أن يحصل على التأشيرة من الاستعلام عنها إلكترونياً، وهذا يكون بدلاً من التواجد في القنصليات، وهي من الخدمات المتوفرة لجميع التأشيرات التي تتعلق بكل الأفراد أو التأشيرات التي تتعلق بالمنظمات والقطاعا التي يتم عن طريقها تقديم الخدمات الإلكترونية لكلاً من الأفراد والمؤسسات. تكلفة الحصول على التأشيرة للسعودية 2022 وتقدم التأشيرة الخاصة بالطفل المولود للذهاب للسعودية مجاناً والخرو نهائي، وتأشيرة الزيارة تصل لـ 100 ريال وإصدار وتجديد جواز السف السعودي لمدة 5 سنوات تكلف حوالي 300 ريال، ويكلف أيضاً إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة 10 سنوات تصل لـ 600 ريال. خطوات الحصول على التأشيرة برقم جواز السفر الدخول على منصة خدمات التأشيرات من هنا. انتقل لمربع الاستعلام في أسفل الصفحة. الضغط أعلي طلب تأشيرة مع رقم الطلب. ادخال المعلومات المطلوبة والتي تشمل على رقم طلب التأشيرة ورقم جواز السفر. سوف يأتي للمستعلم كود التأكد على رقم الهاتف. الضغط على أيقونة الطلب. سوف تظهر كل المعلومات الخاصة بالتأشيرة.