نتنياهو يقتحم حائط البراق بالأقصى.. فيديو

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الرياض - احمد صلاح - اقتحم ظهر الأحد، رئيس الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، حائط البراق في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

واقتحم نتنياهو الحائط، وسط مجموعة من المستوطنين، وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال نتنياهو “نحن نحتفل اليوم بتوحيد القدس عاصمتنا الأبدية التي سيرفع فيها علم دولتنا لوحده”.

واقتحم أكثر من 600 مستوطن من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت 10 شبان من باب السلسلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفق "وفا"، فإن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

واستبق العشرات من عناصر شرطة الاحتلال اقتحامات المستوطنين باقتحام المسجد، وانتشروا في ساحاته، وأغلقوا المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، وحاصروا المصلين داخله.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين اقتحموا ساحات الحرم، على شكل مجموعات، ضمت كل مجموعة 40 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا للمرة الأولى ما يسمونه "السجود الملحمي" في باحات المسجد، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، خاصة في المنطقة الشرقية، وقبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة، وأمام باب القطانين، أحد أبواب المسجد، وواجه المعتكفون والمعتكفات هذه الاقتحامات بالتكبيرات والهتافات.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان من باحات الأقصى، وعند باب السلسلة، كما اعتدت على المسن موسى حجازي، وأخرجته من المسجد.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية أن سيدة أصيبت برضوض وكسور جراء اعتداء قوات الاحتلال عليها في باحات المسجد، فيما منعت شرطة الاحتلال طلاب مدارس الأقصى من الوصول لمدارسهم، واعتلت أسطح المصليات.

وكانت قوات الاحتلال، قد انتشرت منذ ساعات الفجر الأولى، عند باب العامود وشددت من إجراءاتها، ونصبت حواجزها العسكرية داخل أسوق البلدة القديمة، وعلى الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى.