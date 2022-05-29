انت الان تتابع خبر اختفاء غريب لطائرة نيبالية تحمل 22 راكباً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اختفت طائرة تابعة لشركة طيران خاصة في نيبال الأحد، وعلى متنها 22 شخصا، كانت في طريقها من بلدة بوخارا السياحية إلى جومسوم في غرب نيبال، وفق مسؤولون حكوميون وشركات طيران.

وأضاف المسؤولون لوكالة "رويترز"، ان الطائرة الصغيرة، كانت تقل أربعة هنود وثلاثة يابانيين، اضافة الى مواطنين نيباليين.

وأضافوا أن الطائرة الصغيرة كانت في طريقها من بلدة بوخارا الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتمندو إلى جومسوم على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي.

وقال مراقب الحركة الجوية في مطار جومسوم إنهم تلقوا تقريرًا غير مؤكد عن ضوضاء عالية في المنطقة، فيما أرسلت السلطات مروحية إلى آخر منطقة حدث فيها اتصال مع الطائرة المفقودة، لبدء إجراءات البحث عنها.

وتدير هذه الطائرة شركة تارا للطيران التي تستخدم أساسا طائرات توين أوتير الكندية الصنع.