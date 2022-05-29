انت الان تتابع خبر الاحتلال يقتحم الاقصى ومخيم الدهيشة.. و 3 إصابات بينها حالة خطيرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصيب فتى وشابان فلسطينيان بالرصاص، فجر الاحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وفق مصادر أمنية.

وأفادت المصادر، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، ما أدى الى إصابة فتى بعيار ناري في الصدر وصفت جروحه بالخطيرة إضافة الى شابين في القدم، ونقلوا الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وتسود المسجد الأقصى المبارك، صباح الأحد، أجواء مشحونة بالتوتر على وقع حصار قوات الاحتلال لعشرات المرابطين داخل المسجد القبلي في الوقت الذي تقتحم فيه مجموعات من المستوطنين باحات المسجد.

واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات وبحماية مشددة من جنود الاحتلال.

وتصدت مجموعة من المرابطات ممن تمكنّ من اختراق إجراءات الاحتلال المشددة لاقتحامات المستوطنين، وعلت هتافاتهنّ "لن تركع أمة قائدها محمد".

ومنعت قوات الاحتلال في وقت سابق عدد كبير من المصلين القادمين من أهل القدس والداخل الفلسطيني من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر.

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية، أن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يدير العمليات من جهة باب المغاربة لتأمين الاقتحامات.