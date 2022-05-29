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دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم السبت، جميع الأطراف في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ قرارات حكيمة لتجنب صراع قد يؤدي لإزهاق المزيد من الأرواح. وحذر وينسلاند أمام مجلس الأمن، في إحاطة قدمها خلال مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية قبل أيام مما يُسمّى بمسيرة الأعلام “الاستفزازية” المخطط لها عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة يوم غد الأحد. وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أكد وينسلاند في بيان السبت، أن رسالة المجتمع الدولي واضحة لتجنب مثل هذا التصعيد، مستعرضاً جهوده في الاتصال مع جميع الأطراف وحث قادتها على الاستجابة لهذه الدعوة. وخلال استعراضه لآخر المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، قال: إن 10 فلسطينيين من بينهم سيّدة وثلاثة أطفال قُتلوا خلال الفترة الماضية، مشددا على أنه “لا يوجد أي مبرر لأعمال الإرهاب أو العنف ضد المدنيين. ومطالبا الجميع بإدانة مثل هذه الأعمال”.

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انت الان تتابع خبر تصريحات نارية من المقاومة في غزة: هذه الخيارات مطروحة  والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - أعلنت "حركة حماس" الفلسطينية أنها تضع كل الخيارات على الطاولة ومستعدة لكافة الاحتمالات التي قد تنجم عن "مسيرة الأعلام" التي يحضر لها الإسرائيليون في القدس.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل في بيان له "نحن نتعامل مع احتلال طال زمانه وحان زواله والفعل المقاوم انطلق مبكرا وما زال لتحقيق الحرية والعودة وإعلان القدس عاصمة لكل فلسطين بل ومهوى قلوب الأمة جمعاء".

وأضاف: "الاحتلال يريد أن يجعل من مسيرة الأعلام محطة لتخطي منجزات معركة "سيف القدس"  وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة، ولكنا نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الأقصى حق لنا وملك أيدينا".

وتابع: "أمامنا خيارات عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى، إذ لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف غدا (الأمة والشعب والمقاومة) وجاهزون لكل السيناريوهات، ونعتبر أن رأس الحربة هم أهلنا في القدس الذين لم يترددوا يومًا في الدفاع عن الأقصى والضفة والـ48 امتداد شعبي وميداني مفتوح على كل المستويات، وستظل غزة الدرع والسيف".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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