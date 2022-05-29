هذا ما حدث في مكة المكرمة اليوم

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الرياض - احمد صلاح - للمرة الأولى هذا العام، شهدت سماء مكة المكرمة، اليوم السبت، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً.

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه عند لحظة التعامد تكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا، ويختفي ظل الكعبة تماما وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا، مشيرا أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان.

فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو، بحسب "العربية.نت".

فالمناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً، كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة، بناءعلى خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي، بحسب ماجد أبو زهرة الذي أشار ان ظاهرة تعامد الشمس تستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة، من خلال استخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وتعود هذه الطريقة إلى أكثر من 2000 سنة، والتي تدل أيضاً على كروية الأرض.

ظاهرة التعامد تعتبر من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة باستخدام قطعة من الخشب منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض، عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماما لكافة القاطنين في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا، والبعيدة عن مكة.