انت الان تتابع خبر الاحتلال يعتقل 2709 فلسطينيين خلال 4 أشهر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال مدير وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال الإسرائيلي، وعبر أدواته المختلفة، صعد من اعتقالاته التعسفية منذ مطلع العام الجاري، في جميع المحافظات الفلسطينية وخاصة في القدس، وقد سُجل اعتقال 2709 فلسطينيين خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وأضاف: أن اجمالي تلك الاعتقالات شكلت زيادة قدرها 58 بالمئة عما سُجل في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار فروانة الى أن من بين مجموع المعتقلين خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 1336 فلسطينيامن القدس المحتلة، وهذا يشكل زيادة قدرها 96 بالمئة عما سُجل من اعتقالات في القدس خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد أن هناك استهدافا إسرائيليا متصاعدا لأهلنا في القدس المحتلة.

وأوضح فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت سياسة الاعتقالات، واعتمدتها سلوكاً يومياً ثابتاً في تعاملها مع الفلسطينيين، منذ احتلالها لفلسطين، ووسيلة للانتقام والعقاب الجماعي، وأحيانا للإذلال والاهانة، أو للضغط والمساومة.

وأكد فروانة أن الاعتقالات، ورغم مرارتها وما تلحقه من ضرر بالفرد والأسرة والمجتمع الفلسطيني، إلا أنها لم ولن توقف مسيرة شعب حي مازال يقاوم ويكافح من أجل دحر الاحتلال وتحقيق أهدافه المشروعة وانتزاع حريته المنشودة.