الصين: علاقاتنا مع أمريكا وصلت إلى مفترق طرق

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الرياض - احمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بكين تعتبر تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، حول الصين علامة على انحراف خطير في العلاقات بين البلدين عن المسار الطبيعي.

وقال وزير الخارجية الصيني: "خطاب بلينكن حول سياسة الصين. يشير إلى انحراف خطير عن مسار العلاقات الصينية الأمريكية. نريد أن نقول للجانب الأمريكي: بلادنا ليست على الإطلاق ما تتخيله الولايات المتحدة".

وأضاف: "نحن نساهم في تعزيز الإصلاحات وتقوية الانفتاح، ونسعى جاهدين للتعاون متبادل المنفعة على مستوى أعلى. ستصبح الصين أفضل، وسيكون العالم أكثر روعة بفضلها".

وأشار إلى أن واشنطن تتخذ موقفا مثيرا للجدل للغاية على الساحة الدولية، مسترشدة بمفاهيم الحرب الباردة.

وشدد على أن "هذا يتناقض مع المسار التاريخي ويمكن أن يؤدي فقط إلى صراعات ومواجهة وإلى انقسام في المجتمع الدولي. في الواقع، أصبحت الولايات المتحدة بالفعل السبب الرئيسي لزعزعة استقرار النظام العالمي".

ونوه وزير الخارجية الصيني إلى أن التعاون الصيني الأمريكي "وصل إلى مفترق طرق".

وأردف: "يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ القرار الصحيح، وتركز على إيجاد الطريق الصحيح لبناء علاقات مع الصين بما يليق بقوتين قياديتين، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والمنفعة المتبادلة".