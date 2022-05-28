انت الان تتابع خبر إسرائيل بجالة التأهب القصوى خوفاً من رد المقاومة على مسيرة الأعلام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعيش شرطة الاحتلال حالة تأهب قصوى عشية تنظيم مسيرة الأعلام غدا الأحد في مدينة القدس .

وقال الناطق بلسان شرطة الاحتلال ايلي ليفي إن أكثر من ثلاثة آلاف شرطي ومقاتل من حرس الحدود سيقومون بتأمين مسيرة الأعلام.

وقد أكد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن مسيرة الأعلام ستجري كما هو محدد لها وستنتهي في باحة حائط البراق ولن تمر عبر الحرم القدسي الشريف.

من جهتها، دعت حركة "حماس"، اليوم السبت، جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام يوم غد الأحد، وشد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وفي بيان صحفي لها، حثت حماس على "الاحتشاد الواسع في عموم فلسطين المحتلة وخارجها دفاعا عن القدس والأقصى، وحماية لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ورفع العلم الفلسطيني في كل مكان، تأكيدا على عروبة الأرض والقدس، وأن لا سيادة فيهما إلا للفلسطينيين وحدهم"