انت الان تتابع خبر الحزن يخيم على لبنان بوفاة شخصية كبيرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد صراع مع المرض، توفي الصحافي والكاتب اللبناني ​راجح خوري​، تاركاً خلفة أرشيفاً من المقالات والكتابات والمواقف السياسية المهمة.

ونعى الكاتب الراحل، العديد من النجوم، منهم الفنانة ​إليسا​ التي كتبت: "راجح الخوري علم من أعلام الصحافة والحرية، خسرنا برحيلو قامة فكرية كبيرة السلام لروحو"، كما كتب الفنان ​سليم عساف​: "يخسر وطني اليوم أميراً من أمراء الصحافة اللبنانية وداعاً".

كما نعت صحيفة «النهار» أحد كبار أعمدتها وأركانها وكتّابها، معتبرة أن رحيله قدر مؤلم وموجع، ومؤكدة أن الراحل كان أحد الكتاب الكبار الأصيلين الذي رفعوا اسم هذه المهنة الرسالية.

عمل الخوري، كاتباً للمقالات والتحليلات السياسية، وفي إدارة التحرير والأقسام المحلية والخارجية والتحقيقات، في عدد من المؤسسات الصحافية، منها صحيفة العمل ومجلة الحوادث، صحف الحياة، النهار، والشرق الأوسط، كما كان أستاذاً في كلية الإعلام - الجامعة اللبنانية.